Nintendo Direct für Animal Crossing angekündigt

Die Nintendo-Fans warten nun seit Wochen auf eine große Direct, doch Nintendo selbst hat sich in diesem Jahr bisher eher für kleinere Events entschieden. So nun auch bei Animal Crossing: New Horizons. Das Spiel erscheint am 20. März und kann bereits vorbestellt werden, Zeit die finalen Details zu enthüllen.

Das tut Nintendo mit einer eigenen Direct am 20. Februar um 15 Uhr deutscher Zeit. Die Nintendo Direct ist für 25 Minuten angesetzt, da dürfte es also einige Minuten Gameplay zu sehen geben. Wer sich komplett von Animal Crossing: New Horizons überraschen lassen möchte, sollte die Direct überspringen.

Mit einer eigenen Direct für Animal Crossing habe ich gerechnet, immerhin ist das der größte Blockbuster im ersten Quartal, eventuell sogar im ersten Halbjahr für die Nintendo Switch. Doch ich hoffe auch, dass dann wirklich bald eine richtige Direct folgen wird, denn diese ist langsam wirklich überfällig.

Seid am 20. Februar um 15:00 Uhr beim #AnimalCrossing: New Horizons Direct dabei! Hier erfahrt ihr in rund 25 Minuten alles zum Reif-für-die-Insel-Paket von Nook Inc.! #ACNH pic.twitter.com/REtgBvjhyk — Nintendo DE (@NintendoDE) February 18, 2020

