Nintendo zeigt neue Farbe für Switch Lite

Nintendo wird der Switch Lite am 20. März eine neue Farbe namens „Coral“ spendieren. Bisher wurde diese Farbe jedoch nur in Japan angekündigt und es sieht nicht so aus, als ob der Release nicht vom Coronavirus betroffen ist.

Der Preis ist identisch mit der normalen Switch Lite und auch sonst gibt es keine Besonderheiten. Es ist die vierte „normale“ Farbe für die Nintendo Switch Lite, wenn man die Pokémon-Edition dazuzählt, kommt man auf fünf Farben.

Nintendo sprach bisher immer wieder davon, dass die Switch Lite vor allem bei weiblichen Nutzern beliebt sei und ohne da jetzt jemand angreifen zu wollen, würde ich mal behaupten, dass diese Farbe nicht auf Männer abzielt.

Ich gehe stark davon aus, dass die Nintendo Switch Lite in Coral auch zu uns nach Deutschland kommen wird, aber aktuell gibt es da noch keine Ankündigung. Bietet sich aber durchaus an, um die Verkaufszahlen im vierten Jahr der Switch ein bisschen anzukurbeln. Wir melden uns, wenn wir da mehr Details haben.

