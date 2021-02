Nintendo Direct: Zelda-Remake, Mario Golf und weitere Switch-Spiele

Am gestrigen Abend fand die angekündigte Nintendo Direct statt und ich habe es bereits im Vorfeld betont: Keine zu hohen Erwartungen haben, da Nintendo vorher schon bestätigte, dass der Fokus auf dem ersten Halbjahr 2021 liegen wird.

Was hat Nintendo alles angekündigt? Mario Golf: Super Rush erscheint am 25. Juni, Miitopia kommt am 25. Mai und Zelda: Skyward Sword HD wird uns am 16. Juli erwarten. Mehr Zelda-News gab es nicht, doch da kommt noch ein Beitrag.

Außerdem wurde Fall Guys für Sommer angekündigt, es gibt ein neues DLC für Hyrule Warriors und Legends of Mana bekommt im Juni ein HD-Remake. Ich würde das mal mit einem „ganz okay“ bezeichnen, eigentlich sogar ganz gut, denn damit dürfte klar sein, dass eine Direct für das zweite Halbjahr 2021 im Sommer kommt.

Die komplette Ausgabe könnt ihr euch ganz am Ende anschauen und ich habe euch vorher noch ein paar Highlights von meiner Seite als Video eingebunden.

Nintendo Direct 2021: Ein paar Highlights

Nintendo Direct 2021: Ganze Ausgabe

