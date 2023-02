Nintendo Direct: Zelda, Mario Kart, Game Boy-Spiele, Metroid Remaster und mehr

Die Nintendo Direct fand in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag statt und es gab viele Ankündigungen, mit denen wir gerechnet haben. Mit dabei natürlich auch Zelda: Tears of the Kingdom und wie erwartet gab es nur einen neuen Trailer.

Ich hätte mir noch etwas mehr Gameplay gewünscht, aber dieser Trailer soll nur die Vorbesteller-Aktion einleiten, daher wurde er dafür optimiert. Meine Vermutung ist, dass das neue Zelda in den kommenden Wochen eine eigene Direct bekommt:

An dieser Stelle empfehle ich euch das folgende Video von IGN, wenn ihr nicht die vollen 40 Minuten der Nintendo Direct nachholen wollt. Da wird euch in 6 Minuten kurz und knapp gezeigt, was Nintendo präsentierte und wann was erscheint:

Es gab aber doch einige Highlights und eine Übersicht aller Trailer findet ihr auf dem YouTube-Kanal von Nintendo, der deutsche Kanal hat aktuell (noch?) nicht alle Videos. Hier noch eine kleine Auswahl mit meinen ganz persönlichen Highlights:

