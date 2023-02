Nachfrage lässt nach: Nintendo senkt die Switch-Prognose

Die Nintendo Switch kommt jetzt auf über 120 Millionen Einheiten und bleibt eine sehr erfolgreiche Konsole. Doch zur Wahrheit gehört auch, dass sie in diesem Geschäftsjahr bereits um 21,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr eingebrochen ist.

Nintendo blickt auf 14,91 Millionen Switch-Einheiten im laufenden Jahr, welches bei Nintendo immer im April startet und März endet. Es liegt also noch ein Quartal vor einem neuen Geschäftsjahr, doch die Erwartungen wurden heute etwas gesenkt.

Nintendo rechnet mit weniger Nachfrage

Eigentlich ging Nintendo von 19 Millionen Einheiten aus, jetzt aber nur noch von 18 Millionen. Der Gewinn der Hardware sinkt noch stärker, denn ohne das OLED-Modell würde die Switch stärker einbrechen, aber da ist der Gewinn geringer.

Dabei ist die Chip-Krise kein Problem mehr, was sie bei Nintendo ehrlich gesagt schon lange nicht mehr ist. Man hat zwar immer betont, dass man wie Sony und Microsoft davon betroffen sei, die Switch war aber immer gut/besser verfügbar.

Die Nintendo Switch hat also ihren Zenit erreicht, jedenfalls die normale Switch, die um über 50 Prozent eingebrochen ist. Und das wirft für mich derzeit eine Frage auf: Wie will man das im kommenden Geschäftsjahr ab April 2023 wieder steigern?

Wie geht es jetzt bei Nintendo weiter?

Nintendo hat angeblich die Partner informiert, da man mit mehr Einheiten rechnet, will man also wieder die 20 Millionen knacken? Falls ja, wie? Mit Zelda? Wenn selbst ein neues Pokémon als Rekord-Bestseller nicht für eine erneute Steigerung sorgt?

Bisher hätte ich damit argumentiert, dass vielleicht doch eine Pro-Version kommt, aber diese wurde ja vermutlich eingestellt. Hat Nintendo also ein Spiele-Lineup in der Hinterhand, welches uns Ende des Jahres so richtig von den Socken haut?

Das kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, denn Pokémon ist derzeit der größte Switch-Blockbuster (über 20 Millionen Einheiten in einem Quartal). Daher wird es sehr spannend zu sehen, wie sich Nintendo in drei Monaten positioniert.

Dann gibt es nämlich in der Regel eine Prognose für das neue Geschäftsjahr und die Investoren wollen spätestens dann wissen, was Nintendo für das 7. Jahr der Konsole geplant hat. Momentan hält sich Nintendo da doch noch sehr bedeckt.

Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass die Meldung richtig lag und Nintendo wirklich mit einer Steigerung rechnet, weil neue Hardware mit mehr Power kommt. Auch, wenn die Gerüchte dagegen sprechen, denn angeblich kommt sogar schon 2024 eine neue Konsole und das würde zu einem Einbruch der Switch-Zahlen führen.

Was auch immer Nintendo geplant hat, bei dieser Entwicklung wird man irgendwie reagieren und sich früher oder später in die Karten schauen lassen müssen. Und die Erwartungen sind nach so einem gigantischen Erfolg (Switch) natürlich sehr hoch.

Moon Studios: Ori war unser Super Mario und jetzt kommt unser Zelda Ich habe Ori sehr spät entdeckt, aber als ich die beiden Spiele dieses Jahr auf der Xbox Series X nachgeholt habe, haben sie mich direkt begeistert. Ori and the Will of the Wisps ist für mich eines der besten Spiele…6. Februar 2023 JETZT LESEN →

-->