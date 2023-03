Nintendo feiert den Mario Day 2023 mit vielen Switch-Angeboten

Am 10. März ist der Mario Day (weil MAR10, also March 10th in den USA) und das wird von Nintendo in diesem Jahr gefeiert. Das Marketing fällt etwas größer als in den letzten Jahren aus, was sicher auch Marketing für den Mario-Film im April ist.

Diese Woche hat Nintendo das neue Bundle der Nintendo Switch angekündigt, bei dem ihr eines von drei Mario-Spielen auswählen könnt und Sticker für den Film bekommt, es gibt Boni in den zwei Freizeitparks, die neuen Strecken für Mario Kart und vor allem gibt es ab dem 10. März auch mehrere Switch-Angebote im eShop.

Nintendo Switch: Viele Mario-Spiele im Angebot

Dazu gehören Mario Party Superstars, Donkey Kong Country: Tropical Freeze, Yoshi’s Crafted World und Luigi’s Mansion 3. Dieser Deal geht bis zum 23. März und ab dem 24. März sind dann Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey, New Super Mario Bros. U Deluxe, Super Mario Maker 2 und Super Mario 3D World reduziert.

Bisher wurden die Angebote nur global bestätigt, wir haben noch keine Meldung von Nintendo Deutschland. Ich gehe aber davon aus, dass wir ebenfalls Teil dieser Aktion sind und die oben genannten Spiele dürfte es dann für 39,99 Euro geben. Die zweite Aktion (mit den ehrlich gesagt besseren Spielen) endet am 7. April.

Nintendo feiert also einen vollen Monat mehrere Mario-Aktionen und hofft, dass die Menschen somit am 5. April in die Kinos strömen und den Film schauen. Ein neues Mario-Spiel gibt es allerdings nicht, dafür sei es laut Nintendo noch etwas zu früh.

