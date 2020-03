Nintendo und LEGO: Langfristige Partnerschaft geplant

Nintendo und LEGO gaben letzte Woche bekannt, dass man nun zusammenarbeitet und wir werden noch 2020 das erste Set von LEGO Super Mario im Handel sehen.

Doch das ist nur der Anfang für die beiden Unternehmen, denn Jonathan Bennink (Design Manager bei LEGO) gab in einem Interview bekannt, dass mehr geplant sei.

-->

Er wollte noch nicht ins Detail gehen, aber die beiden Unternehmen haben nicht vier Jahre zusammengearbeitet, nur für ein einziges LEGO-Set. Man hofft, dass dies der Anfang einer langen Partnerschaft sein wird und Bennink deutet an, dass wir auch andere Marken von Nintendo als LEGO-Form in Zukunft sehen könnten.

Again, I can’t go into any specifics here, but I can say that we haven’t worked for four years to release just one wave of products. We hope to have a long and fruitful relationship with Nintendo and their IPs, and we are really looking forward to working with them on a longer-term. They have a lot of very exciting IPs that we might do or might not do.