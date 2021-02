Nintendo: Neue Switch kommt nicht so schnell

Ende 2019 und Anfang 2020 gab es einige Gerüchte, dass Nintendo eine neue Switch geplant hat. Doch nur wenige Monate nach der überarbeiteten Version für 2019 stellte sich Nintendo hin und gab bekannt: 2020 kommt keine neue Switch. Irgendwie logisch, immerhin wurde die Switch-Hardware da erst überarbeitet.

Nintendo: Wie sieht es mit 2021 aus?

Seit dieser Aussage von Nintendo ist genau ein Jahr vergangen und im Rahmen der Geschäftszahlen hat man sich erneut geäußert. Es steht mal wieder eine neue Switch für 2021 im Raum, doch laut Nintendo wird es in „naher Zukunft“ keine neue Switch geben. Diese Aussage unterscheidet sich von der letzten Aussage.

Während Nintendo vor einem Jahr neue Hardware für 2020 ausgeschlossen hat, so heißt es jetzt nur, dass wir so schnell nicht damit rechnen müssen. Das könnte man aber auch so interpretieren, dass die neue Switch vielleicht erst Ende 2021 kommt.

Nintendo: Neue Switch scheint logisch

Die Gerüchte und Analysen deuten derzeit darauf hin, dass Nintendo im nächsten Geschäftsjahr (April 2021 bis März 2022) neue Switch-Hardware auf den Markt bringen wird und diese unter anderem mehr Power mitbringt. Daher ist gerne von einer Switch Pro die Rede, wobei die Bezeichnung auch anders lauten könnte.

Neue Hardware erscheint jedenfalls logisch, denn Nintendo möchte die Switch länger als üblich anbieten und wir könnten am Ende vielleicht sogar über 8 Jahre sprechen. Und damit die Konsole weitere 4 Jahre attraktiv bleibt und sich auch ein bisschen weiterentwickeln kann, wäre neue Hardware sicher nicht schlecht.

Nintendo: Aktuelle Switch ist zu beliebt

Die Sache ist nur die: Aktuell ist die Nintendo Switch so beliebt wie nie. Selbst wenn Nintendo neue Hardware für 2021 geplant hat, ich würde diese auch so spät wie möglich auf den Markt bringen. Wozu beeilen, wenn selbst die normale Switch immer wieder mal bei diversen Online Shops ausverkauft ist? Eine neue Version würde die Nachfrage nur noch mehr steigern und das hat Nintendo nicht nötig.

2020 war ein „ruhiges“ Jahr was Releases bei Nintendo angeht, man hatte wohl auch mehr Probleme, als erwartet (Corona). Dementsprechend bin ich auf 2021 und die kommende Roadmap gespannt. Werden wir eine neue Nintendo Switch in diesem Jahr sehen? Möglich, aber vermutlich noch nicht im ersten Halbjahr 2021.

Video: Die Nintendo Switch Pro

