Nintendo Switch 2: Zelda in 4K-Auflösung und 60 fps

Nintendo plant mit hoher Wahrscheinlichkeit eine neue Konsole für 2024 und es wird eine Art „Switch 2“. Die neue Konsole wurde wohl im Rahmen der Gamescom ersten Partnern gezeigt, daher gibt es immer mehr Details in der Gerüchteküche.

Zelda in 4K-Auflösung mit 60 fps

Mit „Nate the Hate“ haben wir jetzt eine weitere Quelle, die gar nicht so schlecht ist, und die ebenfalls gehört hat, dass Zelda: Breath of the Wild gezeigt wurde. Es gab wohl eine für die neue Konsole optimierte Version, die bereits DLSS unterstützte.

Via Upscaling von Nvidia konnte man das Spiel also in 4K-Auflösung genießen und dazu gab es noch volle 60 fps und sehr geringe Ladezeiten. Das klingt für mich wie ein Wunsch, den ich ehrlich gesagt schon für Tears of the Kingdom gehabt hätte.

Das bedeutet übrigens nicht, dass Nintendo das alte und aktuelle Zelda für die neue Konsole anpasst, es könnte auch bei einer Demo bleiben. Ich vermute aber, dass das ein oder andere Spiel der Switch-Ära für die Konsole angepasst wird.

