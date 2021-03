Nintendo und Niantic planen mehrere AR-Spiele

Nach Pokémon GO wird es mit Pikmin noch 2021 ein neues AR-Spiel von Niantic geben, welches zusammen mit Nintendo entwickelt wurde. Während Niantic bei Pokémon GO “unabhängig” ist, so arbeitet man dieses Mal enger zusammen.

Dieses Spiel ist jedoch nur der Anfang einer Partnerschaft zwischen Nintendo und Niantic und es sind mehrere AR-Spiele für die Zukunft geplant. Die Unternehmen wollten allerdings noch nicht mitteilen, welche Nintendo-Marken dabei sind.

-->

We are thrilled to announce a new partnership with Nintendo to jointly develop mobile titles built on Niantic’s real-world AR technology, bringing Nintendo’s beloved characters to life in new ways. We’re honored that Nintendo has chosen Niantic to be its publisher of real-world AR applications.