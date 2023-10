Nintendo setzt auf Mario-Bestseller bei neuem Switch-Bundle

Es könnte das letzte Weihnachtsgeschäft für die Nintendo Switch sein und der Fokus von Nintendo liegt in diesem Jahr voll und ganz auf Super Mario. Mit dem neuen Titel gab es eine neue Sonderedition und ein Bundle folgt ebenfalls noch.

Nintendo Switch OLED und Mario Kart 8 Deluxe

Da setzt Nintendo aber nicht auf das neue Super Mario Bros. Wonder, sondern laut einer sehr zuverlässigen Quelle auf Super Mario Kart 8 Deluxe. Kennt man so kurz vor der Weihnachtszeit bei Nintendo, neu ist aber, dass es die OLED-Switch gibt.

Das Bundle mit Mario Kart nutzt Nintendo gerne und regelmäßig, es ist immerhin das meistverkaufte Switch-Spiel, bisher aber eben mit der alten Switch. Doch die Nachfrage danach ist massiv eingebrochen, die will mittlerweile kaum noch jemand.

Das neue Bundle aus Nintendo Switch OLED und Mario Kart 8 Deluxe soll am 20. November in Europa starten und 349 Euro kosten. Das ist gar nicht so schlecht, denn für eine Nintendo Switch OLED zahlt man derzeit weiterhin 340 Euro. Und das Spiel kostet auch 50 Euro. Ein guter Deal, denn Mario Kart 8 ist ein Pflichtkauf.

PlayStation Portal ist für Sony keine Nintendo Switch-Alternative Als vor ein paar Monaten erste Gerüchte zu einem neuen PlayStation-Handheld von Sony aufkamen, da wurde dieser direkt als Alternative für die erfolgreiche Nintendo Switch oder das Steam Deck von […]30. Oktober 2023 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->