Nintendo spendiert der Switch ab sofort ein Firmware-Update

Nintendo veröffentlichte vor ein paar Wochen ein Update auf Version 17.0.0 für die Nintendo Switch und jetzt bessert man mit einem kleinen Firmware-Update nach.

Ab heute wird Version 17.0.1 verteilt, die ab sofort für die Nintendo Switch, Nintendo Switch OLED und Nintendo Switch Lite bereitsteht. Die Versionsnummer deutet auf ein Bugfix-Update hin und so ist es auch. Es gibt die üblichen „Verbesserungen der Systemstabilität“, welche „das Benutzererlebnis verbessern“ sollen – und mehr.

Nintendo spricht auch davon, dass man mit dem Update noch „ein Problem mit der lokalen Kommunikation für einige Software“ behoben hat und laut „OatmealDome“ gibt es außerdem noch folgende Änderungen bei der Firmware: Controller-Eingang, Crash-Reporter und beim Wechsel zwischen Docking- und Handheld-Modus.

Das sind aber nur inoffizielle Änderungen und wir wissen nicht, was Nintendo hier genau optimiert hat. Schaut also gerne ab sofort in den Einstellungen nach, dort wird euch das Update auf Version 17.0.1 für die Nintendo Switch jetzt angeboten.

