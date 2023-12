PlayStation 5 vs. Xbox Series X im Test: Mein Fazit nach 3 Jahren

Seit drei Jahren begleiten mich die „Next-Gen-Konsolen“ von Sony und Microsoft und ich möchte die Tradition nicht brechen und in diesem Jahr wieder ein Fazit zur PlayStation 5 und Xbox Series X ziehen. Womöglich wird es das letzte Mal so sein.

In einem Jahr sprechen wir vermutlich über die neue Version der Xbox Series X und die PlayStation 5 Pro, das Mid-Gen-Upgrade steht also an und das gehen die zwei Marken anders an. Das wird sehr spannend, aber das ist dann ein Thema für 2024.

Ich gehe wie immer ein paar Punkte durch, doch diese passe ich Jahr für Jahr an, da sich einige Dinge geändert und die beiden Plattformen weiterentwickelt haben.

Hinweis: Es gibt keine objektiv bessere Konsole, das ist sehr persönlich. Ich habe einen klaren Gewinner für mich in diesem Jahr, das kann bei euch aber anders sein.

PlayStation 5 vs. Xbox Series X: Test als Video

PlayStation 5 vs. Xbox Series X: Design

Die Xbox bleibt auch im dritten Jahr mein Favorit, wobei ich sagen muss, dass mir die neue Version der PlayStation 5 mehr als das alte Design zusagt. Aber nur als digitale Version (habe aber nur noch digitale Spiele) und dann in Zukunft gerne mit mattschwarzen Platten. Das wäre die PS5, wie ich sie mir für 2024 bauen würde.

Ich habe mich nach all den Jahren aber auch an das Design der PS5 gewöhnt und kann damit leben. Es bleibt für mich kein Highlight und ich bevorzuge jede ältere PlayStation-Generation, aber der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und ja, da ich die Konsolen den ganzen Tag im Büro sehe, ist mir das Design durchaus wichtig.

Ich bin übrigens gespannt, wie die neue und runde Xbox kommendes Jahr wirkt und wie die PS5 Pro aussieht. Bei der Pro-Version gehe ich davon aus, dass sie wieder größer ist, aber hoffentlich nicht größer, als die alte Version der PlayStation 5.

PlayStation 5 vs. Xbox Series X: Leistung

Was war das für eine Diskussion vor dem Marktstart, was wurden da die Werte in YouTube-Videos analysiert und verglichen. Realität im Alltag: Es ist komplett egal.

Mal ist ein Spiel für die eine Plattform besser optimiert, mal für die andere. Doch man kann nicht sagen, dass eine Hardware einen großen Vorteil mitbringt und es spielt für mich keine Rolle, dass die Xbox auf dem Papier etwas stärker ist. Und da selbst Blockbuster wie Starfield die Hardware nicht ausreizen, ist es mir eben egal.

Grundsätzlich bin ich aber mit dem Leistungssprung dieser Konsolengeneration sehr zufrieden. So langsam kommen auch immer mehr Spiele, die etwas an dieser Hardware kratzen und extrem gut aussehen und ich habe mich an kurze Ladezeiten gewöhnt. Man muss aber leider immer noch zwischen Optik und Leistung wählen.

Ich höre immer wieder, dass es keine Pro-Version benötigt, was mich auch freut, wenn das auf euch zutrifft, aber ich würde diesen Schritt mittlerweile begrüßen. Falls das bedeutet, dass wir die aktuelle Optik mit hoher Auflösung und 60 fps in Zukunft gemeinsam nutzen können. Wobei nur Sony diesen Schritt gehen wird.

PlayStation 5 vs. Xbox Series X: Controller

Der DualSense ist und bleibt mein Highlight dieser Konsolengeneration und wenn ein Spiel das haptische Feedback und die adaptiven Trigger gut unterstützt, was immer mehr PS5-Spiele machen, dann ist das für mich ein großer Unterschied.

Ja, die Akkulaufzeit sinkt dann rapide ab, doch da ich selten bis nie die Zeit für mehr als 4 Stunden am Stück habe, ist mir das relativ egal. Haptisch sind beide Controller sehr gut, aber die Extras der PS5 sind ein entscheidender Vorteil. Ich wähle daher in 95 Prozent der Fälle die PS5 bei Testmustern als Plattform aus.

Mit der neuen Xbox soll nächstes Jahr auch ein neuer Controller kommen, bei dem im Leak von einem besseren haptischen Feedback die Rede war. Auf die Trigger kann ich verzichten, aber falls Microsoft hier mitzieht, wäre ich sehr zufrieden.

PlayStation 5 vs. Xbox Series X: Spiele

Hardware hin oder her, entscheidend sind am Ende die Spiele. Und da hatten beide Plattformen großes Glück, denn es war ein absurd gutes Jahr für Spiele. Ich habe bis heute offene Spiele, die ich mir aus zeitlichen Gründen nicht angeschaut habe.

Bei diesem Vergleich entscheiden also die Exklusivtitel und da muss ich sagen, dass beide Plattformen ein sehr mageres Jahr hatten. Ich habe mit dem Vergleich in diesem Jahr etwas länger gewartet, denn Starfield und Spider-Man 2 waren dafür entscheidend. Starfield fand ich eher „okay“, daher ist Sony hier der klare Sieger.

Spider-Man 2 hat mir richtig gut gefallen und wäre fast mein Spiel des Jahres 2023 geworden, wenn da nicht Remedy mit Alan Wake 2 genau meinen Geschmack ins Schwarze getroffen hätte. Doch alle Highlights kamen in diesem Jahr für beide Plattformen heraus, daher war dieses Battle der zwei Blockbuster entscheidend.

PS: Final Fantasy 16 und die Tatsache, dass es Baldur’s Gate 3 schon jetzt für die PS5 gibt (kommt auch für die Xbox), haben das hier ebenfalls noch beeinflusst.

Mit Blick auf 2024 bin ich mal gespannt, denn da finde ich das angekündigte Lineup bisher bei beiden Plattformen überschaubar. Doch ich gehe davon aus, dass sich beide Marken ihre Spiele-Highlights noch für die neue Hardware aufheben wollen.

PlayStation 5 vs. Xbox Series X: Dienste

Dieser Punkt geht eindeutig an Microsoft, denn PlayStation Plus wurde besser und teilweise gut, aber der Xbox Game Pass ist und bleibt ein absurd guter Deal. Selbst für 1 Euro mehr pro Monat, der Preis wurde in diesem Jahr erhöht, bleibt das so.

Microsoft schnappt sich nicht nur gute Spiele von Drittanbietern, es landen auch alle AAA-Spiele der Xbox Studios ab Tag 1 im Abo. Das mag nicht so lukrativ wie der Verkauf der Spiele sein, aber das ist eben die Strategie von Microsoft und die ist für mich als Nutzer attraktiver. Für 132 Euro im Jahr kann ich alles zocken.

Hinzu kommt, dass Cloud-Gaming plattformübergreifend funktioniert und wir das auch hin und wieder auf dem TV im Wohnzimmer nutzen, da die Xbox bei mir im Büro steht. Bei der PS5 kann ich Cloud-Gaming nur auf der PS5 selbst nutzen.

Es ist noch nicht einmal auf der neuen PlayStation Portal verfügbar. Womit…

PlayStation 5 vs. Xbox Series X: Mobile

Womit wir bei einer ganz neuen Kategorie in diesem Jahr wären, denn es geht nicht nur um die Konsolen, es geht auch um das Ökosystem. Und da stellt sich die Frage: Kann ich meine Konsolenspiele mitnehmen? Sowas wird für viele immer wichtiger.

Da ist die Xbox doch im Vorteil, da Microsoft die Spiele auch auf den PC bringt und da ein Steam Deck, ein Asus ROG Ally, ein Lenovo Legio Go und Co. ausreichen, es muss eben nur Windows installiert sein. Wobei Sony auch immer mehr Spiele für den PC veröffentlicht, da muss man dann aber eben oft über mehrere Jahre warten.

Sony hat mit PlayStation Portal aber auch eigene Hardware auf den Markt gebracht, die ich sehr spannend finde, sowas fehlt bei Microsoft. Dafür geht bei Portal nur Remote Play, es ist also kein richtiger Handheld. Ich würde mal behaupten, dass Microsoft hier dank der PC-Strategie eine Ecke besser als Sony aufgestellt ist.

Da bin ich mal gespannt, wie sich das 2024 entwickelt und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir in dieser Kategorie einige Ankündigungen erleben werden.

PlayStation 5 vs. Xbox Series X: VR

Dieser Punkt kam ebenfalls neu dazu und ist ein großer Pluspunkt für die PS5, denn Sony hat das Ökosystem ausgebaut und mit VR erweitert. PSVR2 macht viel Spaß und ich zocke gerne mal eine Runde damit. Schade, dass Microsoft der Meinung ist, dass VR keine Zukunft hat, denn dieses Erlebnis kann ich echt empfehlen.

Da Sony die Konkurrenz in dieser Kategorie fehlt, geht der Punkt logischerweise an die PS5, aber ich muss auch sagen, dass der Support für PSVR2 nach dem Launch wirklich nicht gut war. 2024 erwarte ich da ein bis zwei Blockbuster der PlayStation Studios, denn der Klettersimulator (Horizon) alleine reicht hier definitiv nicht aus.

PlayStation 5 vs. Xbox Series X: Sonstiges

Der Speicher der Xbox lässt sich bequemer erweitern, man ist aber auf die SSD-Erweiterungen angewiesen, die Microsoft mit Partnern anbietet, das geht bei der PS5 weiterhin günstiger.

Die Benutzeroberfläche bei der PS5 gefällt mir bis heute deutlich besser, auch wenn sich diese bei der Xbox gerade positiv entwickelt. Spielt keine große Rolle, ist aber auch nicht unwichtig.

Beide Plattformen haben sehr solide Apps, die ich zwar selten nutze, aber sowas gehört dazu und damit bin ich zufrieden.

Quick Resume bleibt eine Funktion, die Sony gerne kopieren darf. Spiele starten zwar in der heutigen Zeit sehr schnell, aber es macht immer wieder Spaß, wenn man nur ganz kurz eine Runde zocken möchte und das Spiel bei der Xbox quasi direkt da ist (sofern Quick Resume implementiert wurde).

PlayStation 5 vs. Xbox Series X: Fazit

Im ersten Jahr war die Situation noch sehr ausgeglichen, nach zwei Jahren ging der Sieg für mich dann schon eher an Sony und im dritten Jahr geht er klar an die PS5.

Das Ökosystem mit PlayStation Portal und PSVR2, der Blockbuster mit Spider-Man 2 und der Controller waren die entscheidenden Punkte. Wobei die Xbox mit dem Xbox Game Pass eine Stärke hat, die ich teilweise immer wieder liebe, da ich dort neue Spiele entdecke und spiele, die sonst definitiv an mir vorbeigehen würden.

Es ist also ein Sieg, aber kein eindeutiger Sieg. Und die Karten wurden gerade neu gemischt, da Microsoft jetzt Activision Blizzard besitzt und die Xbox Studios damit in Zukunft vielleicht auf ein Level der PlayStation Studios kommen könnten. Die sind für mich als Fan von Singleplayer-Story-Spielen aber weiterhin deutlich besser.

Konkurrenz belebt das Geschäft und das ist gut, ich hoffe aber, dass Microsoft das ganze Geld nicht nur in Übernahmen pumpt. Ohne Bethesda hätte man wieder gar keinen AAA-Blockbuster gehabt und Starfield wurde schon vor der Übernahme gestartet. Es kam sogar raus, dass die PS5-Version im Verlauf gestrichen wurde.

Allgemein fand ich das dritte Jahr bei beiden Marken eher mäßig, es hat definitiv geholfen, dass das Angebot der Drittanbieter in diesem Jahr so absurd gut war.

Mal schauen, was uns 2024 erwartet, denn ein Mid-Gen-Upgrade, auch wenn es bei Microsoft nicht mehr Leistung mitbringt, ist immer spannend. Sowas wird oft von Blockbustern begleitet, welche die Nachfrage nach neuer Hardware direkt zum Launch ankurbeln sollen. Ich rechne hier also erneut mit einem sehr starken Jahr.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->