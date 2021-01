Nintendo Switch: 1 Million verkaufte Einheiten in China

Nintendo schickte Ende 2019 die Switch in China ins Rennen. Es ist die erste Konsole von Nintendo, die man in China verkauft und da die Switch letztes Jahr ein großer Erfolg war, stellt sich nun die Frage: Wie groß war der Anteil von China?

Bei Nintendo geht man bis Ende April von knapp 24 Millionen verkauften Einheiten im zurückliegenden Geschäftsjahr aus, der Anteil von China ist also recht gering. Laut Reuters wurden 1 Million Einheiten verkauft (es ist eine offizielle Angabe).

Nintendo Switch: Tencent ist zufrieden

In China wird die Nintendo Switch von Tencent vertrieben, wo man von einem guten Start spricht. Einige bezeichnen das sogar als Erfolg. Bedenkt man, dass China der größte Markt für Spiele ist, dürfte da aber noch mehr möglich sein.

Der Fokus in China liegt allerdings auch auf mobilen Spielen und weniger auf den großen Konsolen. Hinzu kommt, dass der Markt von der Regierung reguliert wird und Nintendo nicht einfach so Spiele veröffentlichen kann. Für Nintendo ist der Markt aber wichtig, da man in China ein potenziell großes Wachstum sieht.

