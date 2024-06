Nintendo Switch 2: Neues Zelda, Mario, Party und Sport-Spiel zum Start

Nintendo dürfte uns noch in diesem Jahr eine neue Konsole zeigen und die „Switch 2“, wie sie gerne genannt wird, direkt Anfang 2025 auf den Markt bringen. Dazu gibt es auch ein neues Lineup an Spielen, die wir im ersten Jahr sehen dürften.

Nintendo Switch 2 mit Zelda und Mario

Über zwei mögliche Klassiker haben wir bereits berichtet, aber derzeit machen hier noch Codenamen für weitere Spiele von Nintendo die Runde. Diese deuten unter anderem auf ein neues Zelda und ein neues Mario (vermutlich ein 3D-Titel) hin.

Außerdem scheinen ein neues Sport-Spiel (quasi Nachfolger von Nintendo Switch Sports) und ein neues Mario Party in Entwicklung zu sein. Klingt so, als ob Nintendo also keine besonders großen Risiken eingeht und die üblichen Marken parat hat.

Nintendo wiederholt den Switch-Ablauf

Die Codenamen liefern uns leider gar keine Details und wir wissen auch nicht, wie und wann diese Spiele kommen werden, aber man darf davon ausgehen, dass sie im ersten Jahr der neuen Konsole kommen, ähnlich wie bei der Nintendo Switch.

Nintendo ist mittlerweile die erfolgreichste Konsole von Nintendo (und wohl bald allgemein), da wird man das Konzept vermutlich größtenteils kopieren und einen ähnlichen Ablauf planen. Ich freue mich vor allem mal wieder auf ein 3D-Mario.

