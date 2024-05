Nintendo Switch 2 kommt: Zwei alte Spiele-Klassiker zum Start geplant

Nintendo spricht mittlerweile offen über den Switch-Nachfolger, aber hat auch klar betont, dass es noch eine Weile dauern wird, bis man finale Details nennt und wir auf der Direct im Juni noch nichts über die neue Konsole und neuen Spiele hören.

Dafür hat uns der YouTube-Kanal „tvPH“, der bisher schon einige zuverlässige Dinge rund um Nintendo genannt hat, ein neues Detail verraten. Er geht davon aus, dass die Nintendo Switch etwas länger als alte Nintendo-Konsolen unterstützt wird.

Das kommt nicht überraschend und erinnert an den Übergang von der PS4 zur PS5, die Übergangsphasen werden immer länger. Und die Nintendo Switch ist die erfolgreichste Konsole von Nintendo, das ist eben eine sehr kaufkräftige Gruppe.

Nintendo plant zwei Spiele-Klassiker

Doch Nintendo arbeitet natürlich auch an neuen Spielen für die Switch 2 und dazu gehören laut Quelle, und das sei keine Spekulation, zwei Klassiker. Einmal ein Spiel aus der 3DS-Ära und dann noch ein Spiel aus der GameCube-Ära. Beide sollen für die Nintendo Switch 2 erscheinen und könnten 2025 auch erste Launch-Titel sein.

Wir wissen nicht, welche Spiele das sind, aber ich hoffe auf „The Legend of Zelda: A Link Between Worlds“ als Remake, denn der 2D-Titel gehört für mich zu den besten Zelda-Spielen. Ein älteres Pokémon wäre aber natürlich ebenfalls hoch im Kurs.

Beim GameCube hoffe ich, dass es nicht „The Legend of Zelda: The Wind Waker“ ist, denn das würde ich gerne noch 2024 für die aktuelle Switch sehen. Wobei ein Blick auf die Liste der erfolgreichsten GC-Spiele nicht so viele Optionen offen lässt.

Die Details dazu wird es noch nicht im Juni geben, das Lineup für die neue Switch folgt sicher erst deutlich später. Nintendo scheint sich aber treu zu bleiben und wird ein paar neue Spiele mit ein paar Klassikern mischen, um eine größere Auswahl an Spielen im ersten Jahr der neuen Konsole auf den Markt bringen zu können.

Ein Part in mir ärgert sich, dass das funktioniert und Nintendo für alte Spiele immer und immer wieder den Vollpreis verlangen kann, der andere Part in mir ist aber mit vielen Spielen davon aufgewachsen und freut sich, dass Remakes davon anstehen.

