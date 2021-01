Nintendo Switch: Die am meisten gespielten Spiele 2020

Nintendo hat in einer Mail bekannt gegeben, welches die am meisten gespielten Spiele 2020 in Europa waren. Für die folgende Tabelle wurden nur die Accounts aus Europa ausgewertet und Fortnite landete erneut auf dem ersten Platz.

Es dürfte niemanden überraschen, dass nach dem Hype von 2020 direkt danach Animal Crossing folgt und die beiden Pokémon-Titel bekamen letztes Jahr zwei DLCs, daher wundert mich das auch nicht. Interessant ist auch, dass selbst alte Klassiker wie Zelda: BotW und Mario Kart 8 weiterhin in den Top 10 zu finden sind.

-->

Bei der folgenden Liste handelt es sich übrigens nicht um Downloads oder um Verkaufszahlen, sondern um die Spiele, die am meisten gespielt wurden. Und die Liste zeigt auch, wie stark die Spiele von Nintendo selbst die Switch dominieren.

Nintendo Switch: Top 20 Lite

Fortnite Animal Crossing: New Horizons Pokémon Sword Pokémon Shield Minecraft The Legend of Zelda: Breath of the Wild Mario Kart 8 Deluxe Super Smash Bros. Ultimate Super Mario Odyssey FIFA 20 Legacy Edition New Super Mario Bros. U Deluxe Super Mario Maker 2 Rocket League Luigi’s Mansion 3 Pokémon Let’s Go, Pikachu! Pokémon Let’s Go, Eevee! Splatoon 2 Super Mario Party Asphalt 9: Legends Fire Emblem: Three Houses

Nintendo Switch: Meine 5 besten Spiele 2020 Das Jahr neigt sich dem Ende und es war ein großartiges Jahr für Spiele. In diesem Beitrag soll es um meine persönlichen Switch-Highlights gehen. Die Nintendo Switch ist beliebt wie nie und ich wette mittlerweile, dass sie die Wii in…6. Dezember 2020 JETZT LESEN →

-->