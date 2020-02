Nintendo Switch: Großer eShop-Sale endet bald

Nintendo startete vor ein paar Tagen einen großen Sale im eShop der Switch, bei dem man bei einigen Titel ordentlich sparen kann. Auf Super Mario Maker 2 und Fire Emblem: Three Houses sowie Super Mario Odyssey gibt es zum Beispiel 33 Prozent Rabatt, was bei den Blockbustern eher selten ist.

Die Aktion wird mit bis zu 75 Prozent Rabatt auf „von der Presse gefeierte“ Titel beworben, doch bei den Blockbustern ist es natürlich selten so viel. Im Handel gibt es einige der Spiele für ähnliches Geld oder manchmal günstiger, aber solche Aktionen sind vor allem für die Käufer der digitalen Versionen interessant.

Ich wollte euch an dieser Stelle nur darauf hinweisen, dass der Sale im eShop bald endet, denn am 1. März ist Schluss. Ihr habt also noch die restliche Woche genug Zeit, um die Angebot durchzuforsten. Eine Übersicht gibt es auf der Sonderseite von Nintendo, oder ihr schaut direkt hier im Browser vorbei.

Mein Tipp: Schnappt euch eure Switch, startet den eShop und geht dort auf die Angebote, so könnt ihr die reduzierten Spiele direkt auf der Konsole anschauen.

