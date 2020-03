Nintendo Switch Lite: Neue Farbe im April

Nintendo präsentierte vor ein paar Wochen eine neue Farbe für die Switch Lite in Japan und nun hat man bekannt gegeben, dass diese auch zu uns kommt. Ab dem 24. April wird es die Nintendo Switch Lite in Koralle auch in Deutschland geben.

Es ist die vierte „normale“ Farbe für die Nintendo Switch Lite, wenn man die Pokémon-Edition dazuzählt, kommt man auf fünf Farben. Damit möchte Nintendo also im Frühjahr und zum Start des vierten Jahres der Switch die Nachfrage etwas ankurbeln.

Eine Besonderheit gibt es hier aber nicht, die Switch Lite in Koralle besitzt die gleiche Hardware wie die anderen Farben und wurde vermutlich nur etwas zurückgehalten. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Auswahl der Farben beim Handheld in den nächsten Monaten weiter anwachsen wird, aber das gilt es dann noch abzuwarten.

