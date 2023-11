Nintendo Switch: Mario Kart 8 Deluxe begibt sich auf die letzte Ausfahrt

Mario Kart 8 Deluxe ist das erfolgreichste Single-Plattform-Spiel aller Zeiten, wenn man Spiele ignoriert, die Hersteller auf den Konsolen vorinstallieren. Diese Woche steuert der Titel, der jetzt bald ein Jahrzehnt auf dem Buckel hat, auf das Ende zu.

Mario Kart 8 Deluxe: Ein letztes Mal neue Inhalte

Am 9. November, also in wenigen Stunden, erscheint die 6. und letzte Welle des DLC und bringt noch einmal neue Strecken und Charaktere mit. Danach war es das, das Spiel sollte damit hoffentlich abgeschlossen sein. Ich hoffe, dass Nintendo es mit der neuen Konsole für 2024 nicht als neue Version ein weiteres Mal aufwärmt.

Mario Kart 8 hat mich auf der Wii U sehr intensiv begleitet und war in der WG-Zeit eines der großen Highlights. Doch auch in den Jahren danach habe ich es immer wieder gespielt, seit bald 10 Jahren verging kein Jahr ohne Mario Kart 8. Erst als Standard-Version, dann mit DLCs, später als Deluxe-Version und dann wieder mit DLCs.

Müsste ich eine Top 10 der besten Spiele meines Lebens aufzählen, wäre Mario Kart 8 (Deluxe) definitiv dabei. Ich freue mich jetzt auf das letzte Update mit neuen Inhalten, damit kommt das Spiel übrigens auf 96 (!) Strecken. Es ist eine sehr bunte Mischung aus Klassikern und neuen Inhalten, die Nintendo hier geschaffen hat.

In diesem Sinne: Danke für dieses Spiel, Nintendo. Ich hoffe, dass es damit in den verdienten Ruhestand geschickt wird und Nintendo für die neue Konsole ein neues Mario Kart präsentiert. Das muss nicht direkt 2024 kommen, aber 2025 würde ich das schon gerne sehen. Hier eine Preview der letzten Welle für Mario Kart 8 Deluxe:

