Trotz neuer Konsole: Nintendo lässt die Switch nicht einfach fallen

Die Nintendo Switch ist weiterhin beliebt und hat sich zur erfolgreichsten Konsole von Nintendo entwickelt. Wir werden vermutlich Ende 2024 eine neue Konsole von Nintendo sehen, aber das bedeutet nicht, dass keine Switch-Spiele mehr kommen.

Nintendo lässt die Switch nicht einfach fallen

Im Rahmen der Geschäftszahlen hat Nintendo betont, dass die Switch auch im 8. Jahr der Konsole wichtig bleibt und neue Spiele kommen werden. Nintendo betont, dass man unabhängig vom „traditionellen Konzept des Plattform-Lebenszyklus“ ist.

Nintendo wünscht sich, dass „in Zukunft (…) viele Verbraucher Nintendo Switch spielen“ und die „Geschäftsdynamik aufrechterhalten“. Heißt: Selbst wenn wir eine „Switch 2“ sehen, wie die neue Konsole derzeit gerne genannt wird, dann wird es nach dem Launch auch weiterhin Spiele für die aktuelle Konsolengeneration geben.

So eine Entscheidung kann man sehr leicht treffen, wenn man über 130 Millionen Einheiten verkauft hat. Bei der Wii U kappte Nintendo den Support sehr zügig. Ich kann aber verstehen, dass man die Switch-Basis nicht aufgeben möchte, da sie viel Geld in die Kassen von Nintendo spült. Vermutlich geht man das wie Sony an.

Die haben nach dem großen Erfolg der PlayStation 4 auch noch eine ganze Weile große Titel für die alte Konsole veröffentlicht. Die Chip-Knappheit bei der aktuellen PlayStation 5 hat das sicher noch zusätzlich befeuert, aber wenn man über 100 Millionen Einheiten einer Konsole verkauft hat, gibt man das nicht so schnell auf.

Übergang wird bei Nintendo spannend sein

Ich bin gespannt, wie Nintendo den Übergang gestaltet, denn Exklusivspiele sind auch wichtig, um die Nutzer von einem Wechsel zu überzeugen. Es sei denn, man hat ein bahnbrechendes Konzept, was neu ist, doch das deutet sich hier nicht an.

Meine Vermutung ist, dass wir Ende 2024 und auch 2025 noch einige Titel für beide Konsolen sehen werden und ab 2025 dann immer mehr Spiele exklusiv für die „neue Switch“ kommen. Da die neue Konsole etwas teurer werden soll, könnte ich mir sogar gut vorstellen, dass die Switch OLED noch länger im Portfolio bleibt.

