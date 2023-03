Nintendo Switch: Morgen gibt es endlich Gameplay zum neuen Zelda

In weniger als zwei Monaten erscheint Zelda: Tears of the Kingdom für die Nintendo Switch und die Fans warten bis heute auf echtes Gameplay. Sie warten überhaupt auf Informationen, denn die ersten Trailer waren maximal kurze Teaser-Trailer.

Doch morgen ist es endlich so weit, denn Nintendo wird am 28. März um 16 Uhr deutscher Zeit das erste Gameplay zeigen. Eiji Aonuma persönlich wird uns 10 volle Minuten aus dem Spiel präsentieren und ich bin ehrlich gesagt sehr gespannt.

Eine eigene Nintendo Direct scheint also nicht geplant zu sein, damit hätte ich zum Ende des Monats gerechnet. Doch wer weiß, vielleicht kommt das auch noch, denn das Marketing für Zelda: Tears of the Kingdom dürfte ab morgen richtig starten.

