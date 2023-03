F-Zero GX: Bringt Nintendo einen beliebten Klassiker auf die Switch?

Mit Metroid Prime Remastered hat sich Nintendo die Gunst der Fans gesichert und eine wirklich gute Umsetzung auf die Switch gebracht. Ist sowas eventuell auch für einen weiteren Klassiker geplant, sehen wir F-Zero GX Remastered für die Switch?

Das will ein YouTuber mit dem Account „Nintendo Prime“ erfahren haben, angeblich kümmert sich Next Level Games um die Umsetzung. Es ist nicht das erste Mal, dass wir von einem F-Zero für die Nintendo Switch hören, doch ich bin eher skeptisch.

Sehen wir bald F-Zero GX Remastered?

Als riesiger Fan von F-Zero GX wäre das ehrlich gesagt mein großer Wunsch, aber das Studio stimmt mich stutzig. Das Team hinter Spielen wie Luigi’s Mansion 3 und Mario Strikers: Battle League kümmert sich um ein Remastered für die Switch?

Ich habe mal die Reaktionen von bekannten Quellen wie Jeff Grubb oder auch Tom Henderson abgewartet, aber bisher hat keine zugestimmt. Es wurde auch nicht von einer Quelle dementiert, aber das scheint sonst echt gar keiner gehört zu haben.

Ich will es glauben, aber ein Teil in mir will sich auch keine Hoffnung machen. Falls es aber kommt und auf dem Level von Metroid Prime Remastered bei der Qualität ist, dann wäre ein F-Zero GX Remastered alles, was ich noch für die Switch will.

Und natürlich auch das neue Zelda im Mai.

