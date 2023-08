Nintendo Switch: Morgen gibt es Neuigkeiten zu Pokémon

Am 8. August um 15 Uhr deutscher Zeit findet eine neue Ausgabe von Pokémon Presents statt, einem Format, welches The Pokémon Company gerne für die ein oder andere Ankündigung nutzt. Das Event am Dienstag soll 30 Minuten lang sein.

Details gibt es noch keine, in der Pressemitteilung verspricht man ein „komplett neues Pokémon“, aber das dürfte kein neuer Haupttitel sein. Hoffe ich jedenfalls, denn nach der Kritik beim letzten Spiel sollte man sich wirklich die Zeit nehmen.

Vermutlich bekommen wir mehr Details zu den beiden DLCs für das aktuelle Pokémon, vielleicht greift man die Kritik der Qualität auf (glaube ich nicht) und ich würde eventuell mit einem Remaster oder Remake eines Klassikers für die Nintendo Switch rechnen. Das könnte man dann pünktlich zu Weihnachten veröffentlichen.

Es ist Zeit für die nächste Präsentation von #PokemonPresents! 🤩 Schaut am 8. August um 15:00 Uhr (MESZ) auf unserem offiziellen YouTube-Kanal vorbei für 35 Minuten voller aufregender Pokémon-Neuigkeiten! 🎉 📺 t.co pic.twitter.com/ivHG5REq78 — Pokémon Deutschland (@PokemonDEU) August 4, 2023

