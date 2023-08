Kurz vor dem Nachfolger: Nintendo Switch-Lineup doch überschaubar

Nintendo hat im Rahmen der Geschäftszahlen verraten, dass die Switch jetzt auf 130 Millionen Einheiten kommt. Außerdem feierte man den Erfolg des neuen Zelda, welches direkt in die Top 10 eingestiegen ist. Doch wie geht es mit Spielen weiter?

Nintendo Switch: Das Lineup für 2023 und 2024

Da hat Nintendo wie immer einen Blick auf das neue Lineup in den Geschäftszahlen geworfen und das sieht mittlerweile doch überschaubar aus. Was vermutlich daran liegt, dass Nintendo kommendes Jahr eine neue Konsole auf den Markt bringen will.

Doch wie sieht es bei der Switch aus? Im Oktober erscheinen erst „Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück“ und kurz danach „Super Mario Bros. Wonder“. Das war es fast für 2023, der Blockbuster im zweiten Halbjahr ist also das neue Super Mario.

Im November kommt noch „WarioWare: Move it!“, allerdings ist „WarioWare: Get It Together!“ mit 1,2 Millionen Einheiten kein Blockbuster und das dürfte dann auch hier zutreffen. Mit „Super Mario RPG“ ist dann noch ein Remake für 2023 geplant.

PS: Das Original hat sich auch nur ca. 2 Millionen Mal verkauft und fast 1,5 Millionen Einheiten wurden in Japan verkauft. Das ist also eher kein globaler Blockbuster. Ich habe es allerdings noch nie gespielt und freue mich doch auf das neue Remake.

Damit (Remake) geht es 2024 auch direkt los (Luigi’s Mansion: Dark Moon) und dann ist noch ein Spiel rund um Prinzessin Peach geplant. Metroid Prime 4 ist weiter als Switch-Spiel gelistet, aber nur mit einem „TBA“ und ohne Details von Nintendo.

Nintendo rechnet mit einer sinkenden Nachfrage und Zelda hat zwar im Sommer für ein bisschen Stabilität (aber kein Wachstum) gesorgt, doch das wird jetzt immer schwieriger. Super Mario Bros. Wonder könnte ein Hit werden, aber ich gehe davon aus, dass die richtigen Blockbuster erst Ende 2024 mit der neuen Konsole kommen.

Sony WF-1000XM5 im Test: Die neue Nummer 1? Sony kündigte vor ein paar Tagen einen neuen In-Ear-Kopfhörer an, den Sony WF-1000XM5. Dieser ist ab heute offiziell in Deutschland erhältlich und kostet 319 Euro. Ich konnte mir das Modell […]1. August 2023 JETZT LESEN →

-->