Nintendo Switch: Neues OLED-Display wird in Reviews gelobt

Morgen startet die neue Nintendo Switch mit OLED-Display und seit gestern gibt es die ersten Reviews im Netz. Das Fazit zur neuen Switch fällt dabei sehr eindeutig und auch fast überall gleich aus: Das neue OLED-Display macht den Unterschied.

Bei Digital Foundry bezeichnet man es als das beste Display, welches man je in einem Handheld gesehen hat. Wobei man fairerweise sagen muss, dass es bisher nur die PS Vita mit OLED-Display gab und die hatte eben ein älteres OLED-Panel.

Die neue Nintendo Switch mit OLED-Display ist also vor allem für alle interessant, die viel mobil spielen. Im stationären Modus (also mit Dock am TV) hat sich gar nichts getan, denn unter der Haube gibt es die exakt gleiche Hardware wie bisher.

Ich bin gespannt, wie gut sich die neue Nintendo Switch mit OLED-Display verkauft und ob das ausreicht, um die Nachfrage wieder anzukurbeln. Ein Blick auf Idealo zeigt jedenfalls, dass die neue Switch derzeit überall ausverkauft ist. Mit Blick auf die Chip-Krise wird diese Situation bei dieser Switch sicher bis 2022 anhalten.

