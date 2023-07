Nintendo Switch: Neue Zelda-Spiele für 2023 wären möglich

Jeff Grubb gilt als sehr gut informierte Quelle in der Gerüchteküche, wenn es um Gaming geht. Und diese Woche hat er verraten, dass wir nach dem Remaster von Metroid Prime auch den Nachfolger für die Nintendo Switch sehen können.

Er spricht von „soonish“, es könnte also wieder ein Überraschungs-Drop werden. Über Metroid Prime 4 gibt es weiterhin keine Details, aber es würde mich nicht wundern, wenn sich Nintendo diesen Titel jetzt für die neue Hardware aufhebt.

Nintendo Switch: Zwei neue Zelda-Spiele

Nintendo soll außerdem etwas rund um Zelda geplant haben, was aber nichts mit Tears of the Kingdom zu tun hat, ein DLC steht ja bei vielen auf der Wunschliste. Ich habe da aber noch einen ganz anderen Wunsch und eine andere Vermutung.

Seit einigen Jahren stehen „Wind Waker“ und „Twilight Princess“ als Switch-Spiele im Raum und es hieß immer, dass beide Titel fertig sind und Nintendo nur auf den richtigen Zeitpunkt wartet. Die meisten Teams dürften an Spielen für die neue Hardware arbeiten, da wären diese zwei Zelda-Spiele doch perfekte Lückenfüller.

Ach, und Jeff Grubb rechnet mit einer Nintendo Direct im September, aber das ist mehr Spekulation als Insider-Wissen. Diese Vermutung habe ich derzeit auch.

