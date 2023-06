Nintendo Switch: Metroid Prime 4 bleibt auch nach 6 Jahren ein Geheimnis

Am 13. Juni 2017 kündigte Nintendo kurz nach dem Marktstart der Switch ein neues Metroid Prime an. Es gab zwar nicht viele Details, aber man bestätigte, dass Metroid Prime 4 in Entwicklung ist. Dann wurde es allerdings erstaunlich ruhig.

Metroid Prime 4 und der Neuanfang

Anfang 2019 wurde dann klar, warum, denn Nintendo gab an, dass es Probleme gab und Metroid Prime 4 neu entwickelt wird. Seit dem sind jetzt wieder über vier Jahre vergangen, allerdings hat sich Nintendo seit dem nie mehr dazu geäußert.

Letztes Jahr gab es einen Aufschrei, als die Retro Studios ein Lebenszeichen auf Twitter von sich gaben, doch dann wurde es wieder ruhig. Anfang des Jahres hat Nintendo dann Metroid Prime Remastered veröffentlicht, doch selbst auf der ersten Nintendo Direct für 2023 war das Spiel kein Thema, es wurde gar nicht erwähnt.

Wie ist der Stand nach genau sechs Jahren? Unklar. Es gibt immer mehr Gerüchte, dass wir 2024 eine neue Konsole von Nintendo sehen und das aktuelle Zelda der letzte große Blockbuster war. Hebt man sich Metroid Prime 4 also vielleicht auf?

Eine Sache ist mittlerweile aber ziemlich sicher: Der Neuanfang der Entwicklung war ein kompletter Neuanfang, da konnte man wohl keinen Inhalt übernehmen.

