Nintendo Switch: Neues Zelda wohl erst 2021

Nintendo überraschte die Fans auf der E3 2019 mit der Ankündigung, dass ein neues Zelda für die Nintendo Switch in Arbeit sei. Es ist ein Nachfolger für Breath of the Wild geplant, allerdings gab es nur einen sehr kurzen Teaser.

Seit dem wird spekuliert, wann das Spiel erscheint und ob es ein Blockbuster-Titel im Weihnachtsgeschäft 2020 sein könnte. Ein aktuelles Gerücht sagt, dass das neue Zelda wohl eher ein Spiel für 2021 sein wird und nicht mehr 2020 kommt.

Nintendo soll stattdessen ein anderes Highlight für Ende 2020 geplant haben, mit dem wir nicht rechnen sollen. Weitere Details bezüglich Zelda und dem neuen Titel könnte die Quelle schon in der kommenden Woche nennen.

Meine Hoffnung für 2020: Ein ganz neues Donkey Kong und 2D-Mario und dann noch Mario Kart 9, wobei ich damit nicht in diesem Jahr rechnen würde.

