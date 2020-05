Nintendo Switch: Pikmin 3 Deluxe geplant

Nintendo kündigte gestern ein neues Paper Mario für die Switch an und da die nächste Direct wohl erst im Spätsommer sein wird (falls überhaupt), werden wir die neuen Spiele für den Sommer nach und nach als einzelne Ankündigung sehen.

Nintendo Switch: Pikmin 3 Deluxe für 2020?

Das Unternehmen bestätigte bereits, dass mehr geplant ist, als man bisher gezeigt hat und ein weiteres Spiel für 2020 könnte Pikmin 3 Deluxe sein. Dieser Titel wurde gestern von VentureBeat in den Raum geworfen, die da sehr zuverlässig sind.

Es ist außerdem nicht das erste Mal, dass sich eine Neuauflage von Pikmin 3 für die Switch andeutet. Aktuell ist aber noch unklar, wann Nintendo das Spiel zeigen und veröffentlichen wird. Es könnte neben Super Mario 3D World eine von zwei neuen Deluxe-Versionen sein, die Nintendo noch 2020 veröffentlicht.

Ich hätte in diesem Fall nichts gegen eine solche Neuauflage, denn ich hatte zwar eine Wii U, aber Pikmin 3 ging damals an mir vorbei. Mal schauen, ob Nintendo das Switch-Spiel in den kommenden Wochen offiziell vorstellen wird.

