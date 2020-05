Nintendo: Wir haben mehr Switch-Spiele für 2020 geplant

Nintendo hat in diesem Jahr noch keine richtige Direkt abgehalten und es ist im Moment auch keine geplant. Im Rahmen der Geschäftszahlen zeigte man auch eine Roadmap mit den geplanten Switch-Spielen für 2020 (und Q1 2021):

Diese Roadmap enthält jedoch keine wirklich neuen Blockbuster für das vierte Jahr der Switch. Drei Spiele bekommen Erweiterungen, Xenoblades Chronicles eine Neuauflage und dann gibt es noch zwei eher unbekannte Switch-Spiele.

Im Vergleich mit dem Lineup der ersten drei Switch-Jahre ist das sehr wenig. Das weiß auch Nintendo, daher hat man sich nach den Geschäftszahlen kurz zu dem Thema geäußert. Nintendo-Chef Shuntaro Furukawa gab an, dass weitere Spiele für das aktuelle Switch-Jahr (April 2020 bis März 2021) geplant sind.

Nintendo bezeichnet es als extrem schwierig, die geplanten Spiele in der Corona-Krise wie geplant auf den Markt zu bringen. Das Unternehmen hat sich wohl zu sehr auf die lokale Arbeit in der Zentrale von Nintendo konzentriert und ist mit der aktuellen Situation (Fokus auf Home Office) etwas überfordert.

Da die für Juni geplante (aber nicht offiziell bestätigte) Direct abgesagt wurde, dürfte es vermutlich noch eine Weile dauern, bis sich Nintendo äußert. Ich gehe davon aus, dass wir den Sommer 2020 abwarten müssen und Nintendo den Fokus jetzt komplett auf das Weihnachtsgeschäft 2020 legen wird.

For our forecast, we have games that are scheduled to release during this period other than what’s been announced. However, many workers at Nintendo and our partners are working from home during this time. Considering the working environments between home and office are quite different, it could become increasingly difficult to release our games in line with our current schedule if the situation is prolonged. As things currently stand, we’re forecasting as if we’ll be able to release our games according to schedule.