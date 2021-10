Nintendo Switch: Pokémon Arceus ist kein Open-World-Titel

Seit der Ankündigung von Pokémon Arceus, dem nächsten großen Abenteuer der Pokémon Reihe, welches im Januar 2022 erscheint, wurde das Spiel als erster richtiger Open-World-Titel bezeichnet. Doch das ist Arceus eigentlich gar nicht.

Doch kein Pokémon im Zelda BotW-Stil

Der Vergleich mit „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ hinkt leider, denn das Spiel besitzt zwar mehrere offene Welten, doch die kann man erst nach und nach erkunden. Das neue Pokémon folgt einem festen Ablauf, wirkt nur etwas offener.

Ich habe zwar noch nie Monster Hunter gespielt, aber bei Kotaku, die ein Statement von The Pokémon Company erhalten haben, dürfte es in diese Richtung gehen. Es gibt einen Ausgangspunkt, der euch dann nach und nach in neue Regionen schickt.

In Pokémon Legends: Arceus, Jubilife Village will serve as the base for surveying missions. After receiving an assignment or a request and preparing for their next excursion, players will set out from the village to study one of the various open areas of the Hisui region. After they finish the survey work, players will need to return once more to prepare for their next task. We look forward to sharing more information about exploring the Hisui region soon.

Es wundert mich, dass man so lange mit so einem Statement gewartet hat, denn so ziemlich alle Medien haben Arceus als Open-World-Spiel bezeichnet und ich habe mehr als einen Vergleich mit „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ gesehen.

Ein bisschen schade ist das schon, denn Zelda tat dieser Schritt sehr gut und hat dafür gesorgt, dass Breath of the Wild für mich der beste Zelda-Titel aller Zeiten ist. Doch Zelda spricht auch eine etwas andere Zielgruppe an, vielleicht wollte man ein Pokémon-Spiel nicht zu komplex machen. Ich bin dennoch gespannt auf Arceus.

