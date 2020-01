Nintendo zeigt Switch-Roadmap für 2020

Nintendo hat eine Infografik veröffentlicht, in der man die Spiele für 2020 zeigt. Neue Spiele findet man in dieser Liste nicht, aber es ist ein schöner Überblick mit ein paar Highlights, die in diesem Jahr anstehen. Immerhin verfolgt ja nicht jeder jeden Tag die News und hat alle Termin für 2020 im Überblick.

Nintendo: Es kommen noch Switch-Spiele

Das sieht zwar schon nach einer relativ großen Liste aus, aber wenn man genau hinschaut, dann findet man dort überwiegend „kleinere” Titel, Neuauflage und auch den ein oder anderen Erweiterungspass. Pokémon Schwert/Schild und Super Smash Bros. Ultimate sind zum Beispiel keine neuen Spiele.

Doch natürlich war das noch nicht alles, Nintendo hat im gleichen Atemzug auch bestätigt, dass wir uns über weitere Ankündigungen im Laufe des Jahres freuen können. Wir warten weiterhin auf die erste Nintendo Direct für 2020, mit der ich im Januar oder Februar rechne, denn die Liste hat viele Lücken.

Ich persönlich bin vor allem auf eines gespannt: Bekommen wir endlich ein neues Donkey Kong und Mario Kart? Außerdem bin ich auf die Details bezüglich Metroid Prime 4 und dem Nachfolger von Zelda: BotW gespannt, denn damit rechne ich im Laufe des Jahres. Vielleicht kommt Zelda ja sogar noch 2020.

Nintendo: Switch-Roadmap für 2020

