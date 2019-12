Nintendo Switch: Großer Sale im eShop gestartet

Nintendo hat diese Woche einen Sale im eShop angekündigt und mittlerweile ist dieser auch online. Ab sofort kann beim Kauf von einigen Spielen gespart werden und Nintendo spricht von bis zu 80 Prozent Rabatt bei über 700 Spielen.

Switch-Sale nur mit Drittanbietern

Mit dabei sind Diablo 3, Mario + Rabbids Kingdom Battle (für weniger als 15 Euro, spätestens jetzt kann man zuschlagen), Overcooked 2, Dead Cells, Inside, Limbo, Ori and the blind Forest und viele weitere Spiele. Nintendo hat dieses Mal also nur Spiele von Drittanbietern und Indie-Spiele in die Aktion gepackt.

Eine etwas magere Auswahl wie ich finde, wobei ich erneut Mario + Rabbids bei diesem Preis empfehlen will. Die „Festtagsangebote 2019“ sind ab sofort live und dauern bis zum 2. Januar an, ihr habt also die kompletten Feiertage Zeit, um immer mal wieder im eShop nach den Schnäppchen zu stöbern.

Dazu gibt es zwei gute Wege: Entweder ihr schaut hier im Browser vorbei und scrollt euch durch die reduzierten Spiele oder ihr schnappt euch eure Switch und startet den eShop. Dort dann einfach in den Bereich „Angebote“ gehen, hier hat Nintendo alle reduzierten Spiele gelistet. Der Sale ist vielleicht nicht der beste von Nintendo, aber ich habe bereits auf ein Angebot für Overcooked 2 gewartet.

