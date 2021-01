Nintendo Switch: Weitere Sonderedition für Monster Hunter geplant

Nintendo hat heute eine weitere Sonderedition der Switch angekündigt. Ab dem 26. März wird es eine neue Nintendo Switch für das Spiel Monser Hunter Rise geben, die ein paar optische Elemente besitzt und für Deutschland geplant ist.

Monster Hunter ist in Japan sehr populär und Nintendo hat hier schon öfter mit Capcom an Sondereditionen gearbeitet. Die Nintendo Switch Sonderedition beinhaltet einen Download-Code für Monster Hunter (die Demo kommt übrigens am 31. Januar) sowie das Deluxe-Kit-DLC-Paket und weitere Bonusinhalte.

Neben der angepassten Nintendo Switch wird es übrigens auch einen neuen Pro-Controller geben, wobei es sich hier um den bekannten Pro-Controller in Schwarz handelt, nur mit einer goldenen Grafik. Da gab es meiner Meinung nach schon aufwendigere Sondereditionen, das hier wirkt ein bisschen wie ein Aufkleber.

Video: Die Nintendo Switch Pro

