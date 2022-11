Neue Smartphone-Spiele? Nintendo Systems startet Anfang 2023

Nintendo hat ein Joint-Venture mit DeNA gegründet, welches am 3. April 2023 an den Start gehen soll. Moment, werden jetzt einige sagen, DeNA sagt mir was. Ja, das ist das Unternehmen, mit dem man 2-3 Smartphone-Spiele pro Jahr entwickeln wollte.

Dieser Plan ist mittlerweile gescheitert, obwohl Nintendo im Jahr 2020 noch betonte, dass das wichtig sei. Nun gibt es bald Nintendo Systems, sind also neue Spiele geplant? Vielleicht, aber der Fokus liegt jetzt nicht mehr aus mobilen Spielen.

Der Nintendo Account steht im Fokus

Die Nintendo Switch ist erfolgreich genug und Nintendo hat wohl erkannt, dass man das nicht mehr so dringend benötigt. Im Fokus steht jetzt der Nintendo Account und man möchte neue Wege suchen, wie man diesen Account ausbauen kann.

Mit Nintendo Systems möchte man die Digitalisierung stärken und neue Dienste aufbauen, ich würde da also eher nicht mit Smartphone-Spielen rechnen. Falls es neue Spiele gibt, dann wahrscheinlich Titel, die kostenlos im Download sind und ein langfristiges Ziel bei den Einnahmen verfolgen. Details wollte man nicht nennen.

Schade, ich fand Super Mario Run gar nicht so schlecht. Doch für Nintendo war das ziemlich schnell ein Flop und daher wird es solche Spiele eher nicht mehr geben.

