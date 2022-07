Nintendo warnt vor Switch-Nutzung in der Hitzewelle

Mit Voranschreiten der Klimakrise stehen in den kommenden Tagen womöglich sehr hohe Temperaturen an, teilweise wird mit deutlich über 35 Grad gerechnet. In einigen Regionen wurden schon 40 Grad geknackt, was auch bei uns ansteht.

Davon ist die ganze Welt betroffen und daher hält man sich vielleicht gerne im Freien in der Nähe von Wasser auf – mit der Nintendo Switch im Gepäck. Daher hat Nintendo jetzt eine Warnung mit Blick auf die neue Hitzewelle ausgesprochen.

Die Nintendo Switch sollte a) immer freie Lüfter haben und b) nicht bei 35 Grad oder mehr betrieben werden. Für diese Temperatur ist die Konsole ausgelegt, mehr sollten es aber nicht sein. Das gilt für den Handheld- und für den Dock-Betrieb.

