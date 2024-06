Nio will bald mit günstigen Elektroautos in Europa angreifen

Nio möchte bald das Lineup für eine dritte Marke im Konzern vorstellen, denn wir werden bald Firefly für die günstigen Elektroautos von Nio sehen. Der Fokus liegt vor allem auf Europa, doch da könnten hohe Strafzölle auf Elektroautos anstehen.

Begeistert ist William Li nicht, so CnEVPost, die ein Video-Interview in China mit dem Chef von Nio gesehen haben, denn es widerspricht dem Ansatz, dass die EU weniger Emissionen in dieser Sparte möchte. Allerdings ignoriert der Chef von Nio dabei natürlich auch gekonnt die (hohen) staatlichen Subventionen von China.

Doch selbst wenn Strafzölle kommen, bei Nio möchte man dennoch angreifen und glaubt, dass die Elektroautos von Firefly auch mit höheren Ausgaben sehr attraktiv sein werden. Nio wird auch mit einem Prozentsatz von 31 Prozent (derzeit sind es 10 Prozent) „kompetitiv“ in Europa sein und wird sich auch nicht verabschieden.

Nio denkt übrigens auch über eine lokale Produktion nach, aber dazu möchte man erst ein gewisses Volumen erreichen. Die günstigen Elektroautos von Nio sollen bei unter (umgerechnet) 25.000 Euro (gilt für China) starten und werden in Q3 gezeigt.

