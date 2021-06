Nissan Ariya: Elektro-SUV kommt wohl doch erst 2022 zu uns

Nissan präsentierte mit dem Ariya im Sommer letzten Jahres einen Elektro-SUV und wollte damit eigentlich ab Mitte 2021 angreifen. Doch das klappt nun doch nicht und somit hat man jetzt bestätigt, dass der Marktstart später stattfindet.

-->

Ende 2021 soll der Nissan Ariya in begrenzter Stückzahl und auch nur in sehr wenigen Versionen in Japan erhältlich sein, zum globalen Launch schweigt man aber. Es deutet sich an, dass der Marktstart erst 2022 bei uns stattfinden wird.

Was ist der Grund für die Verzögerung? Chipmangel. Damit haben derzeit alle Unternehmen zu kämpfen und auch die Autobranche ist davon betroffen. Nissan hat sich also nicht ganz freiwillig dazu entschieden den Ariya später auszuliefern.

Das kostet der Cupra Born Es ist mir ein Rätsel, warum viele Unternehmen bei der Ankündigung schweigen, wenn es um Preise geht. Vor allem dann, wenn dieser feststeht und nur wenige Wochen später kommuniziert wird. Cupra ist ist keine Ausnahme. Gestern wurde der Cupra Born…26. Mai 2021 JETZT LESEN →

-->