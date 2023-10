Nissan zeigt Hyper-Elektroauto mit über 1.300 PS

Nissan hatte große Pläne für die Japan Mobility Show und in den letzten Tagen viele neue Konzepte für die elektrische Zukunft gezeigt. Es fing mit dem Nissan Hyper Urban an, dann folgte der Nissan Hyper Adventure, dann kam der Nissan Hyper Tourer und der Nissan Hyper Punk war eigentlich der Abschluss der Hyper-Reihe.

Nissan Hyper Force mit Feststoffakku

Passend zum Start der Messe hat man aber noch eine Überraschung parat, denn der Nissan Hyper Force ist auf einem ganz anderen Level unterwegs und kommt mit bis zu 1.000 kW (1.360 PS) daher. Alle fünf Konzeptautos zeigen laut Nissan die Zukunft der Marke und dürften in irgendeiner Form als Serienversion kommen.

Technische Details gab es in den letzten Wochen zwar noch nicht, aber jedes Auto hatte eine Besonderheit. Der Hyper Force glänzt laut Nissan nicht nur mit extrem viel Power, man träumt hier schon von einem Feststoffakku und Carbon-Body. So möchte Nissan das Gewicht reduzieren und einen besseren Sportwagen bieten.

Es gibt mit „R“ (Racing) und „GT“ (Grand Touring) zwei Fahrmodi und bei der Grafik im Auto (also der Benutzeroberfläche) hat Polyphony Digital geholfen, die einige von den Gran Turismo-Spielen kennen. Dazu kommt ein neues Fahrerlebnis mit AR- und VR-Funktionen. Nissan träumt hier also ein bisschen von einer neuen Zukunft.

Sieht so aus, als ob das Designteam von Nissan den Auftrag bekam, dass man über einen elektrischen GT-R für die Zukunft nachdenken soll. Grenzen gab es dabei wohl keine und so ist der Nissan Hyper Force entstanden. Eine Serienversion wird vermutlich nicht so aufregend sein, aber auf die bin ich nach dem Konzept gespannt.

