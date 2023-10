Hyper-Familie: Nissan will neue Elektroautos zeigen

Man merkt, dass die nächste Automesse ansteht, denn in ein paar Tagen startet die Japan Mobility Show und Nissan hat einiges dafür geplant. Man möchte „eine Reihe neuer vollelektrischer Konzeptfahrzeuge“ präsentieren und heute geht es los.

Nissan plant elektrische Hyper-Familie

Die „Hyper-Familie“ steht an und der Nissan Hyper Urban wurde schon heute als erstes Konzept präsentiert. Hyper steht dabei für „eine besondere Spannung“, die diese Elektroautos auslösen sollen. Was auch immer das genau bedeuten mag.

Klingt nach einer Idee der Marketingabteilung, die auch nicht so genau weiß, wohin man damit eigentlich möchte. Technische Details zum Nissan Hyper Urban gibt es noch nicht, Nissan schreibt nur, dass der Fokus auf „Städten und Vorstädten“ liegt.

Und irgendjemand bei Nissan kam dann noch auf die Idee, dass dieses Bild doch ganz „cool“ sei. Wie heißt es so schön: Kann man machen, muss man aber nicht.

Jedes der Konzept wird „durch einen symbolhaften Charakter repräsentiert“, so Nissan. So stellt man sich also einen urbanen Dude im Jahr 2023 vor, der sein Elektroauto im „Loft-Appartement oder Bungalow“ parkt und danach entspannt.

Nissan hat noch nicht verraten, wie viele Elektroautos wir von der Hyper-Familie sehen werden und wann diese genau kommt. Die Elektroautos sollen aber „in den kommenden Wochen nach und nach digital gezeigt werden“. Ich bin gespannt.

PS: So sehen die anderen Charaktere aus, die bald auch ein Hyper-Konzept auf sie zugeschneidert bekommen und Nissan hat auch chillige Beats bei YouTube parat.

