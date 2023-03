Nissan Skyline GT-R könnte als Elektroauto kommen

Hat der GT-R eine elektrische Zukunft bei Nissan? Das deutet Nissan seit dieser Woche an, denn es gibt erste Teaser in sozialen Netzwerken und sogar eine Seite, in der man ein Konzept „R32 EV“ ankündigt, was wohl schon bald gezeigt wird.

Der Teaser zeigt den klassischen Nissan Skyline R32 aus den 90ern, der durchaus einen gewissen Kultstatus in der Geschichte der Autos hat. Seit 2008 verzichtet Nissan zwar auf den Zusatz „Skyline“, doch dieser scheint hier wichtig zu sein.

Wenn ich die Teaser richtig verstehe, und ich habe die japanische Sprache auch nur via Google übersetzt, dann will man die Herausforderung annehmen und einen rein elektrischen Prototyp für einen Nissan Skyline GT-R R32 bauen. Das heißt nicht, dass wir irgendwann eine Serienversion sehen, aber Nissan will es wohl versuchen.

Nissan gilt mit dem Leaf als Pionier der Elektromobilität, kann mit dem aktuellen Tempo aber nicht ganz mithalten. Da wäre so ein Vorzeigemodell für Auto-Fans ein durchaus willkommenes Projekt, um die Aufmerksamkeit auf Nissan zu lenken.

Und ältere und bekannte Namen sind derzeit wieder beliebt, elektrische Modelle wie der Renault 5 oder der mögliche Ford Capri sind nur zwei von vielen Beispielen.

Es wäre aber mal interessant zu sehen, wie sich Nissan einen modernen Skyline mit Elektroantrieb vorstellt. Als Jugendlicher war es das Auto meiner Wahl in Need for Speed Underground, da war das R34-Modell sogar in Orange auf dem Cover drauf, und wenn ich es sehe, tönt noch heute Lil Jon mit Get Low in meinen Ohren 😂

Das Ende von Smart als Kompaktwagen Der aktuelle Smart #1 kommt auf eine Länge von 4,27 Meter, doch das ist nur die neue Basis für die elektrische Zukunft der Marke. Am 18. April wird Smart offiziell […]28. März 2023 JETZT LESEN →

-->