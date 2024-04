Apple plant „mysteriöses“ iPad für Ende 2024 ein

Apple hat zum Event am 7. Mai geladen und macht kein Geheimnis daraus, dass wir neue iPads sehen werden. Ein neues iPad Pro mit OLED und ein neues iPad Air mit einer weiteren Größe gelten als sicher. Doch eine Sache stimmt leider doch nicht.

Mit der neuen Air-Generation für 2024 bekommen wir erstmals 12,9 Zoll bei diesem iPad und da behauptete Ross Young, dass Apple auf Mini-LEDs setzt. Stimmt nicht, so die Quelle, er zieht seine Aussage zurück, das iPad Air bleibt bei LC-Displays.

Apple plant wohl ganz neues iPad

Doch komplett falsch lag seine Quelle nicht, so Ross Young, denn Apple soll ein iPad mit 12,9 Zoll und Mini-LEDs für Ende 2024 eingeplant haben, welches er als „mysteriös“ bezeichnet. Die Frage ist nämlich, was für ein iPad das dann sein soll.

Das iPad Air bleibt noch bei LCD und das iPad Pro ist dann bereits bei OLED, hat Apple eine neue Reihe zwischen Air und Pro geplant? Fände ich jedenfalls sehr seltsam, denn dann würde eher ein großes und günstigeres Basis-iPad passen.

Schauen wir mal, was Apple da mit der iPad-Reihe für 2024 geplant hat, aber nach einem mageren Jahr ohne Upgrades stehen in diesem Jahr alle Modelle an, das iPad und iPad mini folgen später. Und vielleicht ist noch ein ganz neues iPad dabei.

