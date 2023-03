Ford Capri wird wohl das zweite Elektroauto mit VW-Technik sein

Ford präsentierte diese Woche den Ford Explorer als rein elektrische Version für Europa. Das Modell hat nicht viel mit dem Original zu tun, welches vor allem in den USA sehr populär ist, aber Ford nutzt große Marken (wie Mustang) für Elektroautos.

Sehen wir 2024 einen Elektro-Capri von Ford?

Das zweite Elektroauto mit VW-Technik (MEB-Plattform) soll Anfang 2024 folgen und es trägt laut Autocar einen bekannten Namen: Ford Capri. Ein Coupé also? schwer zu sagen, denn der Explorer ist am Ende des Tages kein „richtiger“ Explorer.

Vermutlich wird Ford eher die Form (Limousine) und eine gewisse Retro-Optik des Klassikers nutzen und diese neu interpretieren. Und Ford denkt wohl über weitere Klassiker der Vergangenheit nach, auch wenn man bisher keine bestätigen möchte.

Es weckt jedenfalls ein bisschen Hoffnung, dass uns Ford vielleicht genau die Elektro-Limousine mit der MEB-Plattform spendiert, die Volkswagen nicht bauen will. Quasi ein Tesla Model 3 mit VW-Technik, was nicht so lang wie der VW ID.7 ist.

