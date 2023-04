Nissan zeigt Konzept für neuen Elektro-SUV

Überraschung, es gibt mal wieder einen neuen Elektro-SUV. Nissan hat die Auto Shanghai 2023 genutzt, um ein neues Konzept namens „Arizon“ zu präsentieren.

Eckdaten haben wir heute leider noch keine für euch, denn Nissan hat nur verraten, dass man die bekannte CMF EV-Plattform nutzt. Ich vermute einfach mal, dass die nicht viel anders als beim Nissan Ariya aussehen, der diese Plattform auch nutzt.

Der Ansatz bei Konzepten ist bei vielen Marken oft unterschiedlich, bei Nissan sind das oft wirklich reine Konzepte bei der ersten Präsentation. Der Nissan Arizon ist zum Beispiel noch weit von einem Serienfahrzeug entfernt und gibt einen Ausblick.

Man merkt aber, dass sich die Designsprache von Nissan verändert, auch wenn ich noch nicht weiß, ob mir dieser „bullige“ SUV zusagt. Bisher ist aber noch unklar, wann er kommt, was erst kosten wird, was er kann und ob er dann in Europa startet.

