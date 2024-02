Microsoft kündigt neue Xbox-Hardware für 2024 an

Microsoft hat heute bestätigt, dass Xbox-Spiele auf anderen Plattformen landen werden und man hat sich daher auch wie erwartet zu neuer Hardware geäußert, um die Fans ein bisschen zu beruhigen. Man steigt nicht aus der Xbox-Hardware aus.

Xbox: Neu Generation, Konsolen und Controller

Es ist eine ganz neue Xbox-Generation geplant, welche „einzigartige“ Hardware mitbringt und Microsoft plant den „bisher größten technischen Sprung“. Doch wir müssen nicht bis zu nächsten Generation warten, denn schon 2024 kommt mehr.

Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft wird Microsoft neue Xbox-Hardware zeigen und es sind „mehr Konsolen- und Controller-Optionen“ geplant. Klingt so, als ob wir doch die neue Xbox Series X ohne Laufwerk und den neuen Xbox-Controller sehen.

Xbox: Microsoft plant wohl ersten Handheld

Microsoft hat wohl auch neue Möglichkeiten geplant und im Gespräch mit Tom Warren von The Verge hat Phil Spencer betont, dass er Handhelds liebt und ein sehr großer Fan ist. Eine offizielle Ankündigung gibt es heute allerdings noch nicht.

Klingt für mich aber so, und die Gerüchte deuten es ja auch an, dass wir bald einen Xbox-Handheld sehen werden. Microsoft hat hier auch schon intensiv mit anderen Unternehmen gearbeitet, man hat also definitiv großes Interesse an diesem Thema.

Das Xbox-Team sieht „viele Möglichkeiten in verschiedenen Gerätetypen“, aber man wird die Details erst nennen, wenn sie fertig sind. Klingt auch ein bisschen so, als ob so ein Xbox-Handheld eher ein Thema für 2025 und noch nicht für 2024 ist.

Xbox: Die Timeline für 2024 steht wohl noch

Die alte Timeline, falls sie noch stimmt (und es klingt so) sprach von einem neuen Controller im Mai und einer Ankündigung der aktualisierten Xbox Series-Konsolen im Juni. Es gab zwar Meldungen, dass sich dieser Plan geändert hat, aber nach der heutigen Aussage von Microsoft vermute ich fast, dass dieser Plan noch steht:

Neues Call of Duty erscheint wohl im Oktober 2024 Wir hatten hier schon einige Details zum neuen Call of Duty und erst vor wenigen Wochen erfahren, dass man neue Wege mit einer Open World gehen möchte. Jetzt macht auch […]15. Februar 2024 JETZT LESEN →

-->