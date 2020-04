Nokia 1.3 ab sofort erhältlich

HMD Global hatte im März einige neue Smartphones vorgestellt, darunter auch ein neues Modell für Einsteiger, das Nokia 1.3. Das ist nun verfügbar.

Das Nokia 1.3 ist ab heute in Deutschland erhältlich. Es hat eine UVP von 109 Euro. Das Nokia 1.3 gibt es in drei Farben und es wird direkt mit Android 10 (Go Edition) ausgeliefert.

Mit einem Snapdragon 215 und 1 GB RAM ist es natürlich nicht gerade gut ausgestattet und das 5,7 Zoll große HD-Display wird sicher auch keine perfekten Schwarzwerte aufweisen, doch für etwas über 100 Euro ist die Ausstattung durchaus okay.

Nachfolgend noch ein Blick auf das vollständige Datenblatt des Nokia 1.3:

