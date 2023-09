NORMA und Numbat bauen Elektroauto-Schnellladesäulen an Supermärkte

NORMA und das „Cleantech“-Unternehmen Numbat haben eine Partnerschaft geschlossen, um den Ausbau von Elektroauto-Schnellladestationen in Deutschland voranzutreiben.

NORMA installiert derzeit Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von 160 kWp an zahlreichen Standorten, um sein Energiemanagement zu verbessern. Die Zusammenarbeit mit Numbat soll dazu beitragen, die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge auf den Parkplätzen der Supermärkte zu erweitern und die Elektromobilität zu fördern.

Numbat wird demnach mehr als 100 Schnellladesäulen in NORMA-Filialen installieren, die Elektroautos mit bis zu 300 kW aufladen können. Diese Ladestationen sind mit Batteriespeichern mit 200 kWh Kapazität ausgestattet, die auch mit selbst erzeugtem PV-Strom aufgeladen werden können. Dieser Strom kann später wieder in die Filialen eingespeist oder an NORMA-Kunden mit Elektrofahrzeugen abgegeben werden.

Die Installation der Numbat-Ladestationen soll noch in diesem Jahr beginnen und Numbat wird für die Planung, Installation, den Betrieb und die Wartung verantwortlich sein.

Kia führt Plug & Charge für Elektroautos ein Was Tesla schon seit dem Start kann, versucht die restliche Branche so langsam auch mit einem Standard: Automatisches Laden, wenn man an die Ladesäule fährt und das Ladekabel ins Auto […]28. September 2023 JETZT LESEN →

-->