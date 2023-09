Kia führt Plug & Charge für Elektroautos ein

Was Tesla schon seit dem Start kann, versucht die restliche Branche so langsam auch mit einem Standard: Automatisches Laden, wenn man an die Ladesäule fährt und das Ladekabel ins Auto steckt. Das nennt sich dann allerdings „Plug & Charge“.

Es gibt bereits einige Elektroautos und Ladesäulen, die das unterstützen, und so langsam setzt sich das auch bei den Autoherstellern durch. Kia ist mit dabei, da macht der kommende Kia EV9 den Anfang, der Ende des Jahres ausgeliefert wird.

Plug & Charge soll dann aber „anschließend nach und nach auf die gesamte Kia-Elektroflotte ausgeweitet werden“. Details, wie dieser Rollout für andere Modelle in der Flotte aussieht, gibt es aber noch nicht. Der Fokus liegt beim Marketing von Kia zunächst auf dem EV9 als Elektro-Flaggschiff, vor 2024 rechne ich nicht damit.

