Nothing plant wohl ein Android-Smartphone

Carl Pei hat mit Nothing nach OnePlus ein neues Unternehmen gestartet und ist zurück im Geschäft – wenn auch nur mit einem Kopfhörer. Doch damit konnte die Marke für viel Aufsehen sorgen und jetzt steht angeblich der nächste Schritt an.

Bei TechCrunch hat man erfahren, dass Nothing an einem Android-Smartphone arbeitet und das auch von Anfang an geplant war, denn es ist seit über einem Jahr in der Mache. Mitarbeiter:innen von Nothing hatten es auf dem MWC 2022 dabei.

Das Smartphone soll die Designsprache des Kopfhörers tragen, also eventuell mit einer transparenten Rückseite kommen. Wir wissen aber nicht, ob es sich um ein Highend-Smartphone handelt oder ob Nothing ein günstigeres Modell plant.

Es wäre doch lustig, wenn man wieder mit einem „preiswerten“ Flaggschiff startet, wie bei OnePlus. Lange müssen wir jedenfalls nicht mehr warten, denn Nothing will das Smartphone wohl schon kommenden Monat der Öffentlichkeit präsentieren.

